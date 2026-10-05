Королева красоты погибла в страшном ДТП, врезавшись в дерево

Титулованная 26-летняя королева красоты Наталия Соарес погибла в жутком ДТП в Бразилии, врезавшись на автомобиле в дерево. Находившаяся рядом в салоне двухлетняя малышка чудом выжила, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Need To Know, трагедия произошла на трассе между городами Инхумас и Санта-Роза-де-Гояс. Серебристый Volkswagen Golf под управлением девушки вылетел с дороги и на полной скорости врезался в дерево.

Прибывшие на место спасатели с помощью специального оборудования вырезали ребенка из искореженного автомобиля и доставили в местную больницу.

"Жизни девочки ничего не угрожает. Однако водитель скончалась на месте до прибытия медиков", – уточнили в дорожной полиции.

В 2017 году Соарес завоевала титул королевы красоты на местном фестивале родео и была широко известна в своем регионе. Администрация города Санта-Роза уже выразила публичные соболезнования ее родным и близким, отметив, что никакие слова не помогут глушить боль от этой утраты.

Дорожная полиция штата выясняет причины катастрофы. Дознаватели рассматривают несколько версий произошедшего, включая превышение скорости, техническую неисправность транспортного средства и влияние человеческого фактора. Расследование продолжается.

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