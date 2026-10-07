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Мир

На этой работе платят до 10 млн тенге в месяц, но продержится не каждый

корабль, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 14:04 Фото: pixabay
В мире не так много профессий, которые могут принести целое состояние за несколько месяцев работы. При этом в соцсетях периодически появляются сообщения о рыбаках, зарабатывающих более 100 000 евро (50 740 000 тенге) за один четырехмесячный сезон, сообщает Zakon.kz.

И, действительно, норвежские рыболовные суда, например, могут предложить впечатляющие зарплаты. В хороший сезон краболовы могут зарабатывать от 10 000 до 20 000 евро (5 074 000 до 10 148 000 тенге) в месяц.

Но такой высокий доход имеет серьезную цену: работа на борту чрезвычайно тяжела как физически, так и умственно.

При этом фиксированной, гарантированной базовой заработной платы практически нет: если улова нет, зарплата резко падает. Кроме того размер заработной платы определяется не только временем, проведенным на судне, но и рядом внешних экономических и нормативных факторов, пишет HRportal.

Например, норвежские власти строго регулируют промысел снежного и королевского краба. С 1 июля по 30 ноября действует полный запрет на промысел снежного краба, поэтому времени на работу крайне мало.

Влияют и международные экспортные цены: колебания международного обменного курса крабов напрямую отражаются на заработной плате экипажа. Если закупочная цена упадет, экипаж получит значительно меньше денег в конце сезона за тот же объем тяжелой физической работы. Но и, соответственно, наоборот.

Главный подводный камень в этой высокооплачиваемой работе – сверхчеловеческая нагрузка: 16 часов в день работы в ледяном море. Краболовство – одна из самых опасных и физически тяжелых профессий в мире.

Члены экипажа работают на пределе своих возможностей в течение короткого сезона, в условиях низких температур. В их обязанности входит подъем тяжелых ловушек из моря, оперативная ручная сортировка и обработка крабов, а также техническое обслуживание оборудования. Монотонная, непрерывная физическая нагрузка в течение нескольких недель, замкнутое сообщество и отсутствие семьи создают такое психологическое и физическое давление, что значительное число начинающих работников сдаются в первые несколько недель.

При этом особенностью такой работы является теоретически низкий порог входа: судоходные компании не требуют продвинутого знания языков, а рабочий язык на борту ограничивается практическими инструкциями. Из-за высокой текучки кадров и суровых условий работодатели высоко ценят неквалифицированных или начинающих работников, способных отработать как минимум полный сезон, несмотря на экстремальные физические нагрузки.

В Казахстане по состоянию на сентябрь 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата составила 486 388 тенге. По сравнению с предыдущим кварталом она увеличилась на 5,4%. Наиболее высокая зарплата зафиксирована в финансовой и страховой деятельности – в 2,3 раза выше среднереспубликанского уровня (в среднем 1 107 576 тенге).

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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