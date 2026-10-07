Позолоченная статуя обнаженного Трампа появилась в Европарламенте

Датский художник Йенс Гальшиот выставил в здании Европарламента в Страсбурге статую президента США Дональда Трампа. Она обнажена и покрыта золотом. Работа называется "Оранжевая чума", сообщает Zakon.kz.

Статуя изображает президента США, сидящего на плечах мужчины. В руках у него клюшка для гольфа и весы. Вместе с основанием высота статуи составляет приблизительно 2,5 метра, и, как сообщается, она покрыта 23-каратным золотом, пишет Spiegel.

Статуя была торжественно открыта во вторник, 6 октября 2026 года. Она будет выставлена до четверга, 8 октября.

#EnFotos 📸Estatua dorada de Donald Trump desnudo sorprende en el Parlamento Europeo Una estatua dorada de dos metros y medio que muestra a Donald Trump desnudo y montado sobre los hombros de otro hombre causó sorpresa al ser expuesta en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Titulada 'Plaga Naranja', la obra fue creada por el artista danés Jens Galschiøt con el objetivo de alertar sobre el impacto del líder estadounidense en la seguridad global. La escultura, de cobre recubierto de oro de 23 quilates, muestra al expresidente sosteniendo una balanza de la justicia y apoyándose en un largo palo de golf. — xevt – xhvt (@xevtfm) October 6, 2026

Художник Гальшиот был приглашен со своей работой датским депутатом от Левой партии Пером Клаузеном. Он заявил: "Если кто-то настолько обидчив, что не может смириться с тем, что эта скульптура выставлена ​​в Европейском парламенте, то ему нет места на мировой арене".

На карточках с описанием рядом со скульптурой приводятся слова: "Я сижу на спине человека. Он тонет под моим весом. Я сделаю все, чтобы помочь ему. Кроме того, чтобы слезть с его спины". Так художник обвиняет Трампа в том, что тот мешает усилиям по борьбе с изменением климата.

Не все в Европарламенте восприняли этот поступок лояльно.

"Какое позорище. Позолоченный обнаженный Дональд Трамп на спине истощенного человека, помеченный как "Оранжевая чума", выставлен напоказ в Европейском парламенте в Страсбурге под видом "искусства". Люди, которые поучают весь мир о достоинстве, не могут даже проявить элементарное уважение к президенту дружественной страны", – написала в X член Европарламента Барбара Бонтэ.

Сам Дональд Трамп пока никак не комментировал появление этого объекта.

Ранее, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, президент США Дональд Трамп заявил о переименовании ИИ (искусственного интеллекта) в "суперинтеллект".