#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
Мир

Позолоченная статуя обнаженного Трампа появилась в Европарламенте

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 14:53 Фото: flickr/White House
Датский художник Йенс Гальшиот выставил в здании Европарламента в Страсбурге статую президента США Дональда Трампа. Она обнажена и покрыта золотом. Работа называется "Оранжевая чума", сообщает Zakon.kz.

Статуя изображает президента США, сидящего на плечах мужчины. В руках у него клюшка для гольфа и весы. Вместе с основанием высота статуи составляет приблизительно 2,5 метра, и, как сообщается, она покрыта 23-каратным золотом, пишет Spiegel.

Статуя была торжественно открыта во вторник, 6 октября 2026 года. Она будет выставлена до четверга, 8 октября.

Художник Гальшиот был приглашен со своей работой датским депутатом от Левой партии Пером Клаузеном. Он заявил: "Если кто-то настолько обидчив, что не может смириться с тем, что эта скульптура выставлена ​​в Европейском парламенте, то ему нет места на мировой арене".

На карточках с описанием рядом со скульптурой приводятся слова: "Я сижу на спине человека. Он тонет под моим весом. Я сделаю все, чтобы помочь ему. Кроме того, чтобы слезть с его спины". Так художник обвиняет Трампа в том, что тот мешает усилиям по борьбе с изменением климата.

Не все в Европарламенте восприняли этот поступок лояльно.

"Какое позорище. Позолоченный обнаженный Дональд Трамп на спине истощенного человека, помеченный как "Оранжевая чума", выставлен напоказ в Европейском парламенте в Страсбурге под видом "искусства". Люди, которые поучают весь мир о достоинстве, не могут даже проявить элементарное уважение к президенту дружественной страны", – написала в X член Европарламента Барбара Бонтэ.

Сам Дональд Трамп пока никак не комментировал появление этого объекта.

Ранее, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, президент США Дональд Трамп заявил о переименовании ИИ (искусственного интеллекта) в "суперинтеллект".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
В США продают кепки Trump 2028
08:22, 25 апреля 2025
Кепки "Трамп 2028" появились в американских магазинах
Дональд Трамп
08:40, 30 апреля 2026
На паспортах США появится фото Трампа
Дональд Трамп, самолет, президент США
17:31, 15 августа 2025
Трамп вылетел на Аляску
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Гауфф отбивает мяч
15:24, Сегодня
Гауфф проиграла на "тысячнике" в Пекине после новости о её выходе на Итоговый турнир WTA
Логан Дэй в матче с &quot;Ак Барсом&quot;
15:11, Сегодня
Защитник "Барыса" Логан Дэй возглавил рейтинг игроков КХЛ
SofaScore оценил игроков матча Казахстан - Фарерские острова
15:02, Сегодня
SofaScore оценил игроков матча Казахстан - Фарерские острова
Касым-Жомарт Токаев принял Тимура Турлова
14:47, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации шахмат Тимура Турлова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: