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Мир

Ребенок наступил на человеческие зубы и раскрыл тайну кораблекрушения 300-летней давности

Фото: благотворительная организация National Trust, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 22:10 Фото: благотворительная организация National Trust
Семилетний мальчик во время прогулки по побережью в Великобритании случайно нашел человеческие зубы, которые могут раскрыть тайну крушения военного корабля 300-летней давности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, ребенок по имени Артур находился на мысе Лизард-Пойнт в Корнуолле, когда заметил в грунте необычную находку. Мальчик показал ее волонтеру британской благотворительной организации National Trust – отставному дантисту Кену Уоллесу.

Специалист сразу заподозрил, что перед ним человеческие останки, а прибывшие полицейские позже подтвердили их древнее происхождение.

"В ходе последующих раскопок археологи извлекли один целый скелет и череп. Экспертиза показала, что кости датируются началом 1720-х годов, причем все люди погибли одновременно в результате единого трагического события. Исследователи убеждены, что найденные останки принадлежат жертвам одного из крупнейших кораблекрушений XVIII века", – говорится в сообщении.

Останки связывают с гибелью военного корабля HMS Royal Anne Galley, который потерпел крушение у берегов Лизард-Пойнт в 1721 году. В той катастрофе из двухсот человек выжили только трое, а официальное место захоронения погибших моряков до сих пор оставалось неизвестным.

Состояние костей и их расположение с востока на запад указывают на то, что это действительно тела жертв трагедии. При этом никаких фрагментов одежды или личных вещей рядом с ними не обнаружили. В июне археологи подняли из земли еще пять скелетов, доставив общее число найденных останков до 12 человек. По оценкам специалистов, на этом участке побережья покоятся от 20 до 25 погибших.

Команда National Trust уже приступила к финальному этапу раскопок. Ученые намерены полностью извлечь оставшиеся скелеты и провести масштабный ДНК-анализ, чтобы детально установить личности моряков и восстановить картину событий трехсотлетней давности.

Ранее кладоискатель случайно нашел тысячелетний золотой талисман "Рука Бога".

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Канат Болысбек
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