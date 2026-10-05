#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
454.98
509.53
5.37
Мир

Кладоискатель случайно нашел тысячелетний золотой талисман "Рука Бога"

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 21:52 Фото: magnific
Житель Великобритании нашел редкий золотой кулон возрастом около тысячи лет на ферме неподалеку от замка Хайклер, где снимался знаменитый сериал "Аббатство Даунтон". Артефакт уже признали национальным достоянием, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание Daily Mail, 58-летний Ник Берри обнаружил англосаксонское украшение во время организованной встречи любителей металлопоиска в деревне Эшмансворт, графство Хэмпшир. Позолоченный предмет находился на глубине нескольких сантиметров в земле.

Кулон выполнен в форме человеческой руки. Эксперты считают, что он символизирует "Руку Божью" и был изготовлен в IX–X веках. Ученые предполагают, что украшение завезли с Востока, а его владельцем был высокопоставленный дворянин, который случайно обронил талисман более тысячи лет назад.

"Я получил отличный сигнал, копнул и сразу увидел блеск золота. Когда аккуратно очистил землю, у меня на ладони лежала… золотая рука. Я занимаюсь металлопоиском более 30 лет, но никогда не видел ничего подобного. Это находка всей моей жизни", – поделился эмоциями Ник Берри.

Вес кулона составляет всего 1,6 грамма, однако он сделан из золота высочайшей пробы. Мужчина сразу передал ценность специалистам. Британский музей уже официально объявил артефакт сокровищем, имеющим огромную историческую ценность для страны, и планирует забрать его в свою экспозицию.

Редактор журнала Treasure Hunting Джулиан Эван-Харт отметил, что кулон является абсолютно уникальным. По его словам, изображение руки часто использовалось в христианской символике англосаксонского периода и чеканилось на монетах того времени как знак божественной защиты.

Ранее женщина случайно нашла зуб доисторического гиганта возрастом 100 тысяч лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Богатство, золото, сокровища
08:57, 19 сентября 2026
Искатель металла смог разыскать 3000-летний золотой клад всего за 20 минут
Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота
02:59, 18 апреля 2026
Мужчина купил у пенсионера старый сейф и нашел в нем слиток золота
Кладоискатели
02:33, 12 июля 2026
Кладоискатель-любитель нашел золотые монеты с затонувшего корабля и передал их в музей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
22:02, Сегодня
Опубликовано видео инцидента, приведшего к дисквалификации Даниила Медведева в Пекине
Фото: ХК &quot;Адмирал&quot;
21:31, Сегодня
Голевая передача Мусорова помогла "Адмиралу" одолеть "Металлург" в матче КХЛ
Фото: ATP
21:08, Сегодня
"Приношу глубочайшие извинения зрителю": Даниил Медведев - об инциденте в Пекине
Фото: НОК РК
20:32, Сегодня
Софья Самоделкина занимает 15-е место в рейтинге фигуристок ISU
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: