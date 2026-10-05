Кладоискатель случайно нашел тысячелетний золотой талисман "Рука Бога"

Житель Великобритании нашел редкий золотой кулон возрастом около тысячи лет на ферме неподалеку от замка Хайклер, где снимался знаменитый сериал "Аббатство Даунтон". Артефакт уже признали национальным достоянием, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание Daily Mail, 58-летний Ник Берри обнаружил англосаксонское украшение во время организованной встречи любителей металлопоиска в деревне Эшмансворт, графство Хэмпшир. Позолоченный предмет находился на глубине нескольких сантиметров в земле.

Кулон выполнен в форме человеческой руки. Эксперты считают, что он символизирует "Руку Божью" и был изготовлен в IX–X веках. Ученые предполагают, что украшение завезли с Востока, а его владельцем был высокопоставленный дворянин, который случайно обронил талисман более тысячи лет назад.

"Я получил отличный сигнал, копнул и сразу увидел блеск золота. Когда аккуратно очистил землю, у меня на ладони лежала… золотая рука. Я занимаюсь металлопоиском более 30 лет, но никогда не видел ничего подобного. Это находка всей моей жизни", – поделился эмоциями Ник Берри.

Вес кулона составляет всего 1,6 грамма, однако он сделан из золота высочайшей пробы. Мужчина сразу передал ценность специалистам. Британский музей уже официально объявил артефакт сокровищем, имеющим огромную историческую ценность для страны, и планирует забрать его в свою экспозицию.

Редактор журнала Treasure Hunting Джулиан Эван-Харт отметил, что кулон является абсолютно уникальным. По его словам, изображение руки часто использовалось в христианской символике англосаксонского периода и чеканилось на монетах того времени как знак божественной защиты.

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