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Мир

Одержимый молодостью миллионер получил жесткие травмы прямо в постели

Фото: Instagram/bryanjohnson, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 21:39 Фото: Instagram/bryanjohnson
Известный биохакер и одержимый молодостью миллионер Брайан Джонсон травмировался во время приступа ночного кошмара, из-за которого он в панике выпрыгнул из кровати, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание Daily Star, 49-летний IT-предприниматель, прославившийся своей дорогостоящей программой омоложения Blueprint, проснулся в крови из-за страшных снов.

Ему приснилось, что он находится в неуправляемом поезде, из-за чего в ужасе выбросился с кровати прямо во сне.

"На прошлой неделе у меня случился ночной кошмар: я выбросился из кровати, сильно окровавив спину, бока и руки", – написал бизнесмен в соцсетях.

Он добавил, что впал в панику и решил выпрыгнуть из поезда на ходу, физически повторив это действие в реальности. Миллионер признался, что страдал от подобного расстройства много лет назад и даже попадал из-за этого в больницу, но считал, что проблема осталась в прошлом.

Проведя расследование, Джонсон пришел к выводу, что рецидив спровоцировали сбой привычного графика, сильный недосып, поздний отход ко сну и пребывание в горах на высоте.

Техномагнат также объяснил научную причину опасности таких состояний. По его словам, в фазе быстрого сна мозг химически парализует мышцы, однако приступы страха происходят в фазе глубокого медленного сна, когда тело не заблокировано и человек способен на опасные движения.

Ранее Брайан Джонсон усомнился в безопасности своих экспериментов по омоложению. 48-летний предприниматель опасался, что зашел слишком далеко в попытках вернуть молодость.

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