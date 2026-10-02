Кота заподозрили в причастности ко взрыву в многоэтажном доме

В российском городе Одинцово домашнее животное могло стать причиной взрыва в многоэтажном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 1 октября 2026 года в квартире на 19 этаже. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям России по Московской области сообщили, что хозяева квартиры оставили туристический газовый баллон возле электроплиты. В момент взрыва в квартире никого не было, кроме кота.

"По одной из версий животное могло случайно задеть сенсорную панель или переключатель плиты, что привело к ее включению. Нагрев поверхности спровоцировал детонацию баллона", – проинформировали в МЧС России.

Спасатели уточнили, что никто не пострадал, но взрыв повредил балкон и остекление квартиры, а также разрушил межкомнатную перегородка между тамбуром и жилым помещением.

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