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Мир

Кота заподозрили в причастности ко взрыву в многоэтажном доме

кот, домашнее животное, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 05:55 Фото: pexels
В российском городе Одинцово домашнее животное могло стать причиной взрыва в многоэтажном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 1 октября 2026 года в квартире на 19 этаже. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям России по Московской области сообщили, что хозяева квартиры оставили туристический газовый баллон возле электроплиты. В момент взрыва в квартире никого не было, кроме кота.

"По одной из версий животное могло случайно задеть сенсорную панель или переключатель плиты, что привело к ее включению. Нагрев поверхности спровоцировал детонацию баллона", – проинформировали в МЧС России.

Спасатели уточнили, что никто не пострадал, но взрыв повредил балкон и остекление квартиры, а также разрушил межкомнатную перегородка между тамбуром и жилым помещением.

МЧС Казахстана обратилось к казахстанцам с важным сообщением в связи с началом отопительного сезона.

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Камила Салкымбаева
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