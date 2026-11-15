Столкновение двух самолетов в США: пассажирам понадобилась помощь медиков
Как пишет Sky News со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA), пассажирский самолет направлялся к терминалу, а грузовой готовился к вылету в Боготу (Колумбия). Диспетчеры заранее дали экипажу UPS указание уступить дорогу другому воздушному судну.
На борту самолета Copa Airlines находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. Два пассажира получили предположительно легкие травмы и обратились за медицинской помощью к сотрудникам аэропорта. Экипаж грузового самолета не пострадал.
Обе авиакомпании заявили о готовности сотрудничать с властями в расследовании происшествия. FAA также начало проверку обстоятельств столкновения.
Инцидент произошел на фоне недавнего масштабного сбоя авиадиспетчерских систем в США, из-за которого в пятницу на несколько часов приостанавливали вылеты по всей стране.