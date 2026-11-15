Столкновение двух самолетов в США: пассажирам понадобилась помощь медиков

В международном аэропорту Майами вечером 14 ноября 2026 года столкнулись два самолета во время руления. Крыло пассажирского Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines задело нос грузового Boeing 767 компании UPS, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA), пассажирский самолет направлялся к терминалу, а грузовой готовился к вылету в Боготу (Колумбия). Диспетчеры заранее дали экипажу UPS указание уступить дорогу другому воздушному судну.

На борту самолета Copa Airlines находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. Два пассажира получили предположительно легкие травмы и обратились за медицинской помощью к сотрудникам аэропорта. Экипаж грузового самолета не пострадал.

Обе авиакомпании заявили о готовности сотрудничать с властями в расследовании происшествия. FAA также начало проверку обстоятельств столкновения.

Инцидент произошел на фоне недавнего масштабного сбоя авиадиспетчерских систем в США, из-за которого в пятницу на несколько часов приостанавливали вылеты по всей стране.