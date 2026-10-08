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Мир

Мексиканский рестлер убил 75-летнего судью во время поединка

рестлеры, бой, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 13:24 Фото: pexels
Мексиканский рестлинг – это прежде всего масштабное театрализованное шоу. Однако 7 октября 2026 года зрители, пришедшие посмотреть на зрелищные прыжки с канатов и сальто стали свидетелями убийства, сообщает Zakon.kz.

Так, во время поединка 36-летний рестлер, выступающий под псевдонимом Сын Фишмана, швырнул судью о настил ринга, применив опасный и запрещенный в мексиканском рестлинге прием "мартинете".

75-летний судья Херардо Пиньеда, известный в мире рестлинга под именем Эль Бухо, как отмечено в публикации EL Heraldo de Mexico, не смог подняться. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Известно, что рестлера задержали. На данный час ему вменяется непреднамеренное убийство.

В 2018 году мексиканский рестлинг (Луча Либре) даже получил статус объекта нематериального культурного наследия Мехико. Главная цель бойцов – не просто победить соперника, а рассказать запоминающуюся историю и вызвать сильные эмоции у аудитории.

Ранее мы писали о том, что казахстанский боксер Жанибек Алимханулы проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в декабре.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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