Мексиканский рестлер убил 75-летнего судью во время поединка

Мексиканский рестлинг – это прежде всего масштабное театрализованное шоу. Однако 7 октября 2026 года зрители, пришедшие посмотреть на зрелищные прыжки с канатов и сальто стали свидетелями убийства, сообщает Zakon.kz.

Так, во время поединка 36-летний рестлер, выступающий под псевдонимом Сын Фишмана, швырнул судью о настил ринга, применив опасный и запрещенный в мексиканском рестлинге прием "мартинете".

75-летний судья Херардо Пиньеда, известный в мире рестлинга под именем Эль Бухо, как отмечено в публикации EL Heraldo de Mexico, не смог подняться. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Hijo de Fishman fue detenido por asesinar de un terrible "martinete" al réferi Gerardo G. Pineda, alias "El Búho", en venganza por hacer mal el conteo. #cdmx,#reynosafollow,#culiacan,#mazatlan,#guadalajara,#tijuana,#saltillo,#monterrey,#Reynosa https://t.co/ttcj4cHpxC – DonCanicas (@eveoscar) October 8, 2026

Известно, что рестлера задержали. На данный час ему вменяется непреднамеренное убийство.

В 2018 году мексиканский рестлинг (Луча Либре) даже получил статус объекта нематериального культурного наследия Мехико. Главная цель бойцов – не просто победить соперника, а рассказать запоминающуюся историю и вызвать сильные эмоции у аудитории.

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