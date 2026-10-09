В Темиртау обнаружили тела супругов: в убийстве подозревают их 20-летнего сына

Фото: pexels

В Темиртау 7 октября 2026 года в одной из квартир на пр. Республики обнаружены тела 52-летнего мужчины и 49-летней женщины. Подозреваемый в убийстве – их сын, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 октября, рассказали в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона: "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 20-летнего сына погибших, подозреваемого в совершении данного преступления. Он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование". Иная информация, как пояснили стражи порядка, в интересах следствия не разглашается. Материал по теме "Убью тебя": пьяное застолье двух казахстанцев переросло в уголовное дело 6 октября 2026 года сообщалось, что жестокое убийство средь бела дня потрясло жителей Тараза. В центре города убили 24-летнего парня. По словам свидетелей, его ударили в грудь ножом.

Поделитесь новостью