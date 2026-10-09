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Происшествия

В Темиртау обнаружили тела супругов: в убийстве подозревают их 20-летнего сына

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 13:20 Фото: pexels
В Темиртау 7 октября 2026 года в одной из квартир на пр. Республики обнаружены тела 52-летнего мужчины и 49-летней женщины. Подозреваемый в убийстве – их сын, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 октября, рассказали в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона:

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 20-летнего сына погибших, подозреваемого в совершении данного преступления. Он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование".

Иная информация, как пояснили стражи порядка, в интересах следствия не разглашается.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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