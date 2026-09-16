890 кг против 50 сантиметров: как выглядят новые рекордсмены Книги Гиннесса среди лошадей

Книга рекордов Гиннесса объявила новых обладателей титулов самого высокого и самого маленького коня в мире, сообщает Zakon.kz.

Так, четырехлетний шотландский шайр по кличке Хьюго (Hugo) достигает 199 сантиметров в холке. Вес животного составляет около 890 килограммов – примерно столько же весят два рояля.

Хьюго живет на ферме в графстве Нортгемптоншир в Великобритании. Его хозяева Бретт и Лиза Мастерс с улыбкой отмечают, что, несмотря на внушительные размеры, конь отличается спокойным характером и ведет себя как большая собака. Он также любит бананы.

Известно, что Хьюго регулярно появляется на местных фестивалях и сельских выставках. Его хозяйка Лиза, которая сама занимается конным спортом, признается, что ездить на нем не сложнее, чем на обычной лошади, однако забраться в седло – отдельная задача. Для этого приходится использовать специальную небольшую подставку.

При этом Хьюго еще может вырасти. По словам Лизы, шайры продолжают расти и меняться примерно до семи-восьми лет.

Параллельно Книга рекордов Гиннесса зафиксировала и нового обладателя противоположного титула – самого маленького живого коня. Им стал немецкий пони по кличке Пумукель (Pumuckel), рост которого составляет всего 52,6 сантиметра в холке.

Пумукель живет у Каролы Вайдеманн в городе Брекерфельд в Северном Рейне – Вестфалии. Пони работает в качестве терапевтического животного: вместе с хозяйкой он посещает пожилых людей, а также пациентов больниц и хосписов, помогая им справляться со стрессом и одиночеством.

Таким образом, разница в росте между двумя новыми рекордсменами составляет более 1,46 метра – Хьюго почти в четыре раза выше Пумукеля.

При этом Хьюго не стал самым высоким конем за всю историю.

Предыдущий рекорд среди живых лошадей принадлежал бельгийскому тяжеловозу Big Jake – его рост составлял 210,19 сантиметра.

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