Грязевой вулкан внезапно извергся под Баку: в небе появился столб огня
Фото: скриншот видео
Извержение грязевого вулкана произошло на границе Гарадагского и Гобустанского районов в пригороде Баку. Об этом рассказали в Бюро исследований землетрясений при Центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, сообщает Zakon.kz.
По данным экспертов, подземные толчки и природный процесс были зафиксированы цифровыми сейсмическими станциями утром 26 сентября 2026 года.
Извержение произошло в 07:32 по местному времени.
"Природное явление характеризовалось одной фазой и продолжалось в течение 10 минут. В момент извержения в небе наблюдался высокий столб пламени", – говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что происходящий процесс зафиксировали сразу восемь сейсмических станций.
Очаг извержения залегал на глубине четырех километров. За 10 минут вулкан выплеснул около 6,5 мегаджоулей энергии – этого количества тепла хватило бы, чтобы довести до кипения больше 15 литров воды.
Ранее сообщалось, что гигантский вулкан после почти пяти веков спячки пробудило нечто.
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