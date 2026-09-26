Грязевой вулкан внезапно извергся под Баку: в небе появился столб огня

Извержение грязевого вулкана произошло на границе Гарадагского и Гобустанского районов в пригороде Баку. Об этом рассказали в Бюро исследований землетрясений при Центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

По данным экспертов, подземные толчки и природный процесс были зафиксированы цифровыми сейсмическими станциями утром 26 сентября 2026 года.

Извержение произошло в 07:32 по местному времени.

"Природное явление характеризовалось одной фазой и продолжалось в течение 10 минут. В момент извержения в небе наблюдался высокий столб пламени", – говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что происходящий процесс зафиксировали сразу восемь сейсмических станций.

Очаг извержения залегал на глубине четырех километров. За 10 минут вулкан выплеснул около 6,5 мегаджоулей энергии – этого количества тепла хватило бы, чтобы довести до кипения больше 15 литров воды.

Ранее сообщалось, что гигантский вулкан после почти пяти веков спячки пробудило нечто.