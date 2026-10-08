Американскую учительницу обвинили в сексуальных преступлениях против школьника

В американском штате Техас учительницу старшей школы Hebron High School, которую разыскивали по подозрению в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, взяли под стражу. 35-летняя Глория Ресендис сама сдалась полиции Карроллтона, сообщает Zakon.kz.

По данным CBS, расследование началось после того, как 27 сентября администрация школы сообщила полиции о подозрительной электронной переписке между Ресендис и одним из учеников. Как уточняется, ребенок ранее посещал ее занятия, но в настоящее время ее учеником не являлся. Полиция заявила, что обнаружила признаки продолжительных неподобающих отношений.

Бывшие ученики заявили, что были шокированы обвинениями. Один из школьников уточнил, что учительница испанского языка всегда казалась дружелюбной и много общалась со школьниками.

Согласно данным издания, Ресендис отстранили от работы, а также запретили находиться на территории учреждений округа.

Расследование продолжается. В полиции не исключают предъявления дополнительных обвинений после изучения всех имеющихся материалов.

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