Мощные удары изуродовали часть полного людей самолета на высоте 5200 метров

7 октября 2026 года в пассажирский самолет Airbus A320 индийской авиакомпании IndiGo, на борту которого находилось 110 человек, на высоте 5200 метров, предварительно, ударила молния, сообщает Zakon.kz.

Рейс из Патны в Лакхнау попал в сильную непогоду во время захода на посадку. В результате была сильно повреждена носовая часть фюзеляжа.

Сообщается, что самолет благополучно приземлился в аэропорту в Лакхнау, находившиеся на борту не пострадали. Представители аэропорта заявили, что самолет совершил нормальную посадку, не аварийную, сообщает Times of india.

Хотя в ряде сообщений инцидент описывается как удар молнии, точная причина сильных повреждений выясняется. Авиакомпания IndiGo заявила, что во время посадки самолет попал в неблагоприятные погодные условия, включая град , что привело к повреждению обтекателя радара – защитной конструкции, закрывающей метеорологический радар в носовой части самолета. Самолет пройдет необходимое техническое обслуживание перед возвращением в эксплуатацию.

Как пишет The sun, серьезные повреждения пассажирских самолетов от ударов молнии практически не встречаются, а системы управления полетом, датчики и электропроводка надежно защищены от электромагнитных скачков напряжения.

С декабря 1963 года, когда молния взорвала в воздухе самолет Pan AM Flight 214, следовавший из Сан-Хуана (Пуэрто-Рико) в Филадельфию, не вызывала катастрофических авиакатастроф. Тогда все 81 человек, находившихся на борту Boeing 707, погибли. Катастрофа привела к усовершенствованию конструкции современных самолетов, в результате чего появились "молниезащищенные" самолеты с более толстой алюминиевой обшивкой, антистатическими средствами и защитой топливных баков.

6 октября 2026 года в аэропорту Лос-Анджелеса (США) во время выруливания столкнулись два самолета.