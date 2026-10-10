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Мир

Небоскребы, пляжи и дороги под угрозой: в США привлекли военных из-за урагана

Небоскребы, пляжи и дороги под угрозой: в США привлекли военных из-за урагана, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 14:41 Фото: pixabay
Ураган "Исайас" достиг побережья американского штата Флорида в пятницу, 9 октября 2026 года, сопровождаясь сильным ветром и ливнями. Власти предупредили об угрозе наводнений, штормового прилива и возможных торнадо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CTV News со ссылкой на данные Национального центра США по наблюдению за ураганами, скорость устойчивого ветра достигала 169 км/ч. Эпицентр шторма находился в районе города Дестин. Жителей низменных прибрежных районов призвали эвакуироваться.

По информации портала, из-за стихии более 365 тыс. потребителей во Флориде и Алабаме остались без электричества. В городе Мобил зафиксировали падение деревьев и линий электропередачи. Несколько аэропортов временно приостановили работу, а часть авиарейсов перенаправили.

Синоптики предупредили, что высота штормового прилива может достигать 1,8-2,7 м. Угроза цунами, объявленная ранее для ряда прибрежных районов, впоследствии была отменена.

Власти Флориды задействовали около пяти тысяч военнослужащих Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий стихии. В отдельных районах объявили обязательную эвакуацию и временный комендантский час.

Ожидается, что по мере продвижения в глубь страны ураган ослабнет до тропического шторма. При этом сильные дожди могут продолжиться в южных штатах США в течение выходных.

Ранее сообщалось, что ураган третьей категории приближается к побережью США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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