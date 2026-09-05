Три урагана бушуют в Тихом океане: какие регионы под угрозой

Сразу три урагана в Тихом океане свидетельствуют об активизации тропической активности на фоне усиления природного явления Эль-Ниньо. Синоптики ожидают, что в ближайшие месяцы оно может достичь исключительно высокой интенсивности и сохраниться до февраля 2027 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, ураган Лоуэлл в среду достиг пятой категории, однако позднее ослаб до третьей. Его движение может затронуть Гавайи. Ураган Карина ослаб до второй категории к востоку от островов и продолжает терять силу.

Тем временем ураган Мари, находящийся у побережья мексиканского полуострова Калифорния, усиливается. Он способен вызвать высокие волны у берегов Мексики и южной Калифорнии.

По прогнозу NOAA, вероятность того, что нынешний Эль-Ниньо станет самым сильным за всю историю наблюдений, составляет 69%. Явление сопровождается аномальным прогревом вод Тихого океана: в отдельных районах температура уже примерно на 2 градуса выше нормы.

Ученые отмечают, что усиление Эль-Ниньо может способствовать дальнейшему росту глобальной температуры и повышать риск экстремальной жары, засух, наводнений и других опасных погодных явлений.

Отметим, что недавно Алматы накрыл пыльный апокалипсис.