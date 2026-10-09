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Мир

Вор вернулся к жертве, чтобы разблокировать украденный телефон

Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 04:13 Фото: unsplash
Во Вьетнаме вор вырвал дорогостоящий смартфон из рук россиянки, а на следующий день вернулся, чтобы разблокировать его через Face ID, сообщает Zakon.kz.

По данным Mash, необычный инцидент произошел в популярном курортном городе Нячанге. Вор на мотоцикле поднес ранее украденный телефон к лицу девушки, чтобы разблокировать, после чего быстро скрылся с места.

При этом издание отмечает, что другие путешественники тоже жалуются на кражи: у людей пропадают сумки, деньги, документы и банковские карты.

К примеру, у одного из отдыхающих прямо в кафе "забрали" со столика портмоне, пока он стоял в очереди за кофе. Внутри лежал смартфон, банковские карты и небольшая сумма денег. А вот на пляжах вскрывают припаркованные байки.

Одна из пострадавших оставила телефон в багажнике скутера и пошла плавать, но, когда вернулась, обнаружила, что его открыли и забрали все содержимое. Другие туристы сообщают и об угонах самих скутеров. Есть даже сообщения о пропаже домашних животных, в том числе собак.

В Казахстане с 9 октября 2026 года изменились правила верификации телефонов. Теперь все проходит в режиме одного окна исключительно через государственный портал электронного правительства и приложение eGov Mobile.

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Камила Салкымбаева
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