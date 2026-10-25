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События

"Лучше тебе съехать": мужчина вырвал деревья и устроил разборки в кофейне Караганды

Санитарная обрезка больных деревьев, обрезка сухостойных деревьев, обрезка сухих веток, сухие ветки, сухие деревья, вырубка деревьев, вырубка сухих деревьев, вырубка больных деревьев, аварийные деревья, обрезка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 01:12 Фото: Zakon.kz
В Караганде мужчина ночью вырвал саженцы карагача у местной кофейни, а на следующий день вернулся и начал угрожать сотруднице заведения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а видеозапись опубликовали в Instagram-паблике obn.public. Владелец кофейни эмоционально рассказал о произошедшем вандализме.

"Это такая дикость. Я показывал, помните, гордился, как они хорошо прижились, как они хорошо растут, что мы уже скоро их будем подрезать, что здесь такой мини-заборчик зеленый будет. Но увы, кому-то это прям совсем не нужно, кто-то прям противится. Посмотрите видео", – говорит автор видео.

Спустя время в том же паблике появилось продолжение истории. Камеры зафиксировали, как тот же мужчина зашел внутрь кофейни и принялся открыто угрожать работнице заведения.

"Лучше бы тебе съехать. Кто это был... насчет того, что живую изгородь... Если высадить здесь, где людям проходить", – заявил злоумышленник на кадрах видео.

Ситуацией занялись правоохранительные органы. Как сообщили Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, по обращению владельца кофейни стражи порядка изучили записи с уличных камер и быстро вычислили хулигана.

"Им оказался 51-летний одиноко проживающий местный житель, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Мужчина помещен в специализированное медицинское учреждение", – рассказали 25 октября 2026 года в ведомстве.

Похожая ситуация произошла в Актобе. Там уничтожили около 100 деревьев у Триатлон-парка. На месте зеленой зоны рядом с беговой дорожкой образовался большой пустырь.

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Канат Болысбек
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