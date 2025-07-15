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Мир

Воры в Италии сорвали часы за 300 тысяч евро с руки британского лорда

На острове Капри воры сорвали с руки британского лорда дорогие часы , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 02:23 Фото: pixabay
14 июля на курортном острове Капри воры сорвали дорогостоящие часы с руки члена британской палаты лордов 65-летнего Ару Дарзи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mail Online, двое неизвестных заметили у барона дорогие часы на руке и просто сорвали их, после чего скрылись. Речь идет о модели Richard Mille RM 07 стоимостью около 300 тыс. евро.

Ограбление произошло на популярной торговой улице, когда Дарзи вышел на берег с яхты, где отдыхал с друзьями. По данным полиции, нападавшие попали на камеры видеонаблюдения. После кражи их видели бегущими по узким улочкам острова, а позже – уплывающими на моторной лодке.

Мэр Капри Паоло Фалько заявил, что ограбление, скорее всего, было заранее спланировано. Он подчеркнул, что подобное нападение – редкость для острова, и пообещал усилить меры безопасности.

"Это действительно возмутительный случай, каких не было уже много лет", – добавил Фалько.

Сам лорд Ара Дарзи не пострадал. Он известный хирург и профессор, в 2007 году получил титул барона Дарзи из Денема и занимал пост министра здравоохранения Великобритании.

Днем ранее британскую принцессу Уэльскую на женском финале "Уимблдона" в Лондоне публика встретила по-королевски.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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