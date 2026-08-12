Пресс-секретарь Белого дома покидает свой пост

Кэролайн Ливитт уйдет с поста пресс-секретаря Белого дома в конце августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента США Дональда Трампа, одна из его самых доверенных помощниц, Кэролайн Левитт, покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей. В своем сообщении в соцсети Truth Social 13 августа Трамп подчеркнул, что полностью понимает и уважает решение Левитт.

Но женщина не исчезнет с политического олимпа. По словам Трампа, она теперь станет одним из его главных внешних советников и влиятельным голосом в Республиканской партии.

"Кэролайн была настоящим лидером в Белом доме и проделала феноменальную работу, сражаясь за Справедливость, Свободу и Вольности с 2018 года, включая нашу Историческую кампанию по переизбранию 2024 года. Кэролайн была одной из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю историю этой должности. Спасибо тебе, Кэролайн, за отлично выполненную работу!" – завершил свой развернутый пост Трамп.

Фото: truthsocial

Так или иначе, а Левитт уже почти рекордсменка среди пресс-секретарей Трампа. Она продержалась в должности 590 дней. Дольше была только Сара Хакаби Сандерс – 710 дней. Сейчас она губернатор Арканзаса. Как ранее ее папа, который теперь посол в Израиле.

"То есть жизнь после Трампа все же есть", – отреагировали на новость в соцсетях.

Пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа заняла должность пресс-секретаря Белого дома 20 января 2025 года. 26 декабря 2025 года Кэролайн Ливитт рассказала, что она ждет ребенка, а 7 мая на Левитт поделилась рождением второго ребенка.