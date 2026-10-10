В США 14-летняя девочка родила от отца: мертвого новорожденного нашли на трассе

В американском штате Калифорния расследуют дело о гибели младенца, которого нашли у дороги в округе Монтерей. Ребенок родился у 14-летней девочки от собственного отца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Los Angeles Times, после родов подросток и мужчина скрылись, однако позже их обнаружили в Мексике. Девочку передали под защиту соответствующих служб, а ее отца задержали.

"Мужчине предъявили обвинения в инцесте, жестоком обращении с ребенком и причинении тяжких телесных повреждений", – пишет издание.

Ранее в Алматы женщина заявила, что ее 9-летний сын подвергся сексуальному насилию со стороны соседа. В пресс-службе городского департамента полиции (ДП) сообщили, что проводится досудебное расследование.