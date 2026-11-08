Пропавшую 10-летнюю девочку нашли мертвой в багажнике автомобиля в США

В американской Филадельфии расследуют убийство 10-летней девочки, которую сначала объявили пропавшей без вести. После нескольких дней поисков ее тело обнаружили в багажнике автомобиля в соседнем штате Нью-Джерси, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, обвинение в убийстве предъявили 36-летней приемной матери девочки Карприс Уильямс. Ей также вменяют создание угрозы благополучию ребенка, фальсификацию доказательств, надругательство над телом и другие преступления, пишет ABC News.

Как сообщили следователи, 10-летнюю Малайшию Алфорд в последний раз видели живой 22 октября в ее доме в Филадельфии.

Записи камер видеонаблюдения показали, что 26 октября около 2:00 неизвестный вынес из дома мешок, предположительно с телом ребенка, и положил его в автомобиль. По словам окружного прокурора, этим человеком была не Уильямс.

Благодаря видеозаписям и показаниям свидетеля следователям удалось установить местонахождение девочки. Вечером 4 ноября ее тело обнаружили в багажнике другого автомобиля в Нью-Джерси.

Предварительное вскрытие показало, что причиной смерти стала травма от удара тупым предметом. Следователи также предполагают, что девочка подвергалась насилию с использованием различных предметов.

Во время судебного заседания 6 ноября Уильямс отказали в освобождении под залог. Предварительное слушание назначено на 23 ноября.

Мэр Филадельфии Шерелл Паркер заявила, что полиция, прокуратура и ФБР изучат все обстоятельства трагедии, чтобы установить истину и добиться справедливости.

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