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Происшествия

"9-летний сын подвергся сексуальному насилию": полиция Алматы сообщила о расследовании

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 17:52 Фото: freepik
В Алматы женщина заявила, что ее 9-летний сын подвергся сексуальному насилию со стороны соседа. В пресс-службе городского департамента полиции (ДП) сообщили, что проводится досудебное расследование, передает корреспондент Zakon.kz.

Жительница южной столицы обратилась к правозащитнице Ляззат Ракишевой.

"Вчера днем после школы, во время обеденного перерыва, ее 9-летний сын подвергся сексуальному насилию со стороны соседа. По словам матери, сосед обманным путем пригласил ребенка к себе домой и начал совершать в отношении него сексуальные действия. Мама, увидев по видеозаписи, что ребенок зашел в этот подъезд, сразу пошла его искать", – написала Ляззат Ракишева в Threads 29 сентября 2026 года.

По словам правозащитницы, "после произошедшего мать вчера же позвонила в полицию и сообщила о случившемся".

"Но, со слов женщины, вчера уголовное дело почему-то не было возбуждено. Вечером она увидела, что этот мужчина находится на свободе и продолжает ходить возле подъезда. Ребенок, увидев его, испугался. Сегодня мать вновь обратилась в полицию и стала требовать объяснений: почему мужчина остается на свободе? Почему заявление не было своевременно принято и почему необходимые следственные действия не были проведены сразу?" – добавила Ляззат Ракишева.

На пост отреагировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы.

"По данному факту проводится досудебное расследование. Личность гражданина установлена. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РК", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы сегодня, 30 сентября.

Ранее сообщалось, что иностранка обвинила полицейских Алматинской области в изнасиловании.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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