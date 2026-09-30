"9-летний сын подвергся сексуальному насилию": полиция Алматы сообщила о расследовании

Фото: freepik

В Алматы женщина заявила, что ее 9-летний сын подвергся сексуальному насилию со стороны соседа. В пресс-службе городского департамента полиции (ДП) сообщили, что проводится досудебное расследование, передает корреспондент Zakon.kz.

Жительница южной столицы обратилась к правозащитнице Ляззат Ракишевой. "Вчера днем после школы, во время обеденного перерыва, ее 9-летний сын подвергся сексуальному насилию со стороны соседа. По словам матери, сосед обманным путем пригласил ребенка к себе домой и начал совершать в отношении него сексуальные действия. Мама, увидев по видеозаписи, что ребенок зашел в этот подъезд, сразу пошла его искать", – написала Ляззат Ракишева в Threads 29 сентября 2026 года. По словам правозащитницы, "после произошедшего мать вчера же позвонила в полицию и сообщила о случившемся". "Но, со слов женщины, вчера уголовное дело почему-то не было возбуждено. Вечером она увидела, что этот мужчина находится на свободе и продолжает ходить возле подъезда. Ребенок, увидев его, испугался. Сегодня мать вновь обратилась в полицию и стала требовать объяснений: почему мужчина остается на свободе? Почему заявление не было своевременно принято и почему необходимые следственные действия не были проведены сразу?" – добавила Ляззат Ракишева. На пост отреагировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы. "По данному факту проводится досудебное расследование. Личность гражданина установлена. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РК", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы сегодня, 30 сентября. Ранее сообщалось, что иностранка обвинила полицейских Алматинской области в изнасиловании.

Поделитесь новостью