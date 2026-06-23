Провокации в социальных сетях будут жестко пресекаться – Генпрокуратура

Утром 23 июня в Генпрокуратуре рассказали о недопустимости провокаций и разжигания розни в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, в социальных сетях отмечаются факты распространения провокационных публикаций и комментариев, направленных на разжигание розни в обществе.

"Подобные действия абсолютно недопустимы и будут строго преследоваться по закону", – напомнили в ведомстве.

Так, статьей 174 Уголовного кодекса за разжигание розни предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 тыс. до 7 тыс. МРП либо ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 20 лет в зависимости от тяжести совершенного деяния.

"Вместе с тем в Казахстане запрещено размещение и распространение противоправного контента на онлайн-платформах. Нарушение этого запрета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в 20 МРП по части 3-1 статьи 456-2 Кодекса об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Особое внимание следует уделять проверке достоверности распространяемой информации, а также воздержаться от публикации и распространения материалов, способных спровоцировать разжигание розни в обществе. За размещение, распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 456-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. В случаях распространения заведомо ложной информации статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность.

В сообщении также обратили внимание, что правовые последствия наступают не только для авторов подобных публикаций, но и для лиц, которые сознательно участвуют в их распространении. Генеральная прокуратура призывает граждан не поддаваться на провокации, не распространять непроверенную информацию, воздерживаться от публикаций и комментариев, способных нарушить общественное согласие и взаимное уважение между гражданами.

Единство народа Казахстана, взаимное уважение и общественное согласие являются фундаментальными ценностями, от которых зависят стабильность, безопасность и дальнейшее развитие нашей страны.

"Правоохранительные органы в рамках принципа "Закон и порядок" будут пресекать любые правонарушения, посягающие на общественную безопасность и общественный порядок, а также принимать предусмотренные законом меры по их предупреждению", – подытожили сообщение в Генпрокуратуре.

Также в МВД рассказали об участившихся случаях мошенничества при перевозке автомобилей и различных грузов через логистические платформы "Della" и "Fa-Fa.kz".