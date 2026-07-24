Постить и комментировать нельзя: Вьетнам готовит новые правила для детей в соцсетях

Власти Вьетнама предложили запретить детям младше 16 лет публиковать контент и оставлять комментарии в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of India со ссылкой на проект постановления, аккаунты пользователей младше 16 лет должны будут регистрироваться с использованием данных родителей или законных представителей. Именно они будут отвечать за контроль времени, которое дети проводят в соцсетях, а также за просматриваемый ими контент.

Документ также обязывает владельцев социальных платформ внедрить механизмы для определения возраста пользователей и обеспечить несовершеннолетним доступ только к материалам, соответствующим их возрасту. Кроме того, сервисы должны будут автоматически выявлять и ограничивать доступ к контенту, связанному с насилием, порнографией, азартными играми, наркотиками, суицидом и другими потенциально опасными темами.

Помимо этого, власти предлагают ограничить время, которое дети младше 16 лет смогут проводить в онлайн-играх, – не более 60 минут в день в играх одного оператора. Проект документа пока не утвержден и может быть изменен до его официального принятия.

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