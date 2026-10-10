Неизвестные в масках ворвались в дом в Великобритании и напали на семью

В графстве Лестершир в Великобритании 15-летний подросток и его отец находятся в критическом состоянии после нападения двух мужчин в масках, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News со ссылкой на местные правоохранительные органы, инцидент произошел около 00:30 в четверг, 8 октября 2026 года, в жилом доме на Station Road в поселке Тернби. По данным правоохранительных органов, неизвестные проникли в дом и напали на его обитателей.

Отец подростка, которому за 50 лет, и мальчик получили опасные для жизни травмы. Мать подростка, женщина в возрасте около 40 лет, получила незначительные повреждения руки и плеча. После оказания медицинской помощи ее выписали из больницы. Еще трое детей, находившихся в доме, не пострадали.

На место происшествия прибыли вооруженные полицейские, однако нападавшие успели скрыться.

Детектив-инспектор Лорна Гранвилл заявила, что нападение, по предварительным данным, было неспровоцированным. Полиция продолжает расследование и призывает жителей района предоставить любую информацию, в том числе записи с видеорегистраторов, дверных камер и систем видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что казахстанец получил три года условно за нападение на "поклонника" своей жены.