Убийцы пенсионера заселились в его дом всей семьей и растратили все сбережения

В Великобритании перед судом предстал мужчина, обвиняемый в убийстве 60-летнего пенсионера ради его жилья и сбережений. После расправы злоумышленник заселил в дом жертвы свою семью, сделал там ремонт и полностью опустошил банковские счета погибшего, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 октября 2026 года издание Daily Mail, расследование дела началось после загадочного исчезновения Гэри Пиатека, который пропал еще 18 апреля 2024 года после похода по пабам в Лестере.

Суд установил, что главный подозреваемый, 44-летний Ибрагим Йосиф, действуя с 25-летним Омедом Фирузмандом, убили пенсионера.

Уже через несколько дней после исчезновения пенсионера Йосиф начал капитальный ремонт в его доме в районе Эвингтон. Вскоре он заселился в чужое жилье вместе со своей женой Дилан Рабати, ее сестрой Далей и ее супругом Ахмедом Наблой.

Чтобы легализовать проживание, Йосиф и его сообщники подделали договор аренды. Параллельно они планомерно списывали пенсионные накопления и средства с карт NatWest, TSB, MBNA, NewDay и Debenhams, принадлежавших убитому.

"Подсудимые смогли отремонтировать дом Гэри Пиатека, жить в нем и опустошить его банковские счета и пенсионный фонд, потому что были уверены: Гэри никогда ничего не скажет. И все потому, что после 18 апреля 2024 года человека уже не было в живых", – заявил прокурор Харприт Сандху.

Другие фигуранты дела, Мабаст Халид и Диар Мухаммеди, обвиняются в укрывательстве убийц – они предоставляли им жилье и стирали вещи после преступления. Еще один соучастник, Назем Какамандо, удерживал у себя 148,7 тыс. фунтов стерлингов (около 93 млн тенге), полученных преступным путем.

Всего по делу проходят восемь человек, двое из которых отрицают вину в убийстве и воспрепятствовании законным похоронам. Судебное разбирательство продолжается и, как ожидается, продлится около восьми недель.

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