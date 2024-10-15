Неизвестный ворвался в дом и напал на хозяйку с ножом в Косшы

Жительница Косшы стала жертвой неизвестного мужчины в собственном доме. Неизвестный порезал ее ножом и напугал детей. К счастью, женщина успела позвонить мужу и в полицию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

О жутком происшествии стало известно из городского чата, однако большинство приняли сообщение за фейк. Позже сама пострадавшая рассказала свою историю.

"Это не легенда, я пережила ужас. Сестренка попросила посидеть в ее доме с детьми, сама она повезла младшую дочь в больницу. Ребенок был очень слаб, поэтому она села с ней, а сесть за руль попросила сына знакомого. Их положили в отделение хирургии, мужчина должен был привезти машину и оставить ключи у нас", – рассказала Гульзат Кыпшакбаева.

Когда в дверь постучали и на вопрос "кто там?" ответил мужской голос, Гульзат, ничего не подозревая, открыла.

"А там оказался мужчина с ножом. Я успела убежать на второй этаж, спасти детей и позвонить мужу, а также в полицию. Незнакомец бегал по дому с ножом, грозил убить меня и детей. Начал наносить побои. Слава Всевышнему, супруг пришел вовремя, приехали и полицейские. Благодарим стражей порядка! Никому не желаю такое пережить, особенно было страшно за детей. Главное, они живы, хоть и получили огромнейший стресс", – заключила женщина.

В Департаменте полиции Акмолинской области данный факт подтвердили.

"Начато досудебное расследование. Прибывшие на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установили, что напавший на женщину мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшая находится в больнице. У нее сотрясение головного мозга, также врачам пришлось зашивать лоб.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы мужчина пробрался в дом и изнасиловал 11-летнюю девочку.

