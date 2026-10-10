"Я хочу домой": самый опасный преступник может выйти на свободу

Самый известный и опасный преступник Великобритании 73-летний Чарльз Бронсон может покинуть одиночную камеру и выйти на волю уже в этом году. Комиссия по УДО официально согласовала даты слушаний по его делу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Star, 73-летний Чарльз Бронсон (ныне известный как Чарльз Сальвадор) предстанет перед экспертами на устных слушаниях, которые пройдут 2 и 3 ноября. В течение двух дней комиссия детально изучит его дело и выслушает аргументы в пользу освобождения.

Знаменитый преступник провел за решеткой более пятидесяти лет. Впервые его осудили в 1974 году за вооруженный грабеж, однако из-за постоянных вспышек насилия, захвата заложников и неадекватного поведения в тюрьме его первоначальный срок превратился в пожизненное заключение.

"Сейчас Бронсон утверждают, что не нарушает порядок уже 12 лет. Это станет его девятой попыткой добиться УДО. В начале года комиссия изучила материалы дела, включая отчеты тюремщиков и психологов, а в феврале приняла решение перевести рассмотрение в формат очных слушаний с допросом свидетелей", – говорится в сообщении.

В настоящее время Бронсон содержатся в одиночной камере тюрьмы строгого режима Уэйкфилд, где проводит в изоляции по 23 часа в сутки. Если эксперты не отпустят его на свободу, они могут хотя бы смягчить режим – перевести в тюрьму открытого типа или в общую камеру.

Адвокат заключенного Гурдип Синх отметил, что его клиент рад продвижению дела, но понимает, что это только начало борьбы. По словам защитника, Бронсон хочет доказать всем, что изменился, и мечтает в этом году обнять свою 95-летнюю мать.

На предыдущих слушаниях в 2023 году, когда ему отказали в освобождении, осужденный заявил: "Я съел больше тюремной каши, чем Златовласка и три медведя вместе взятые. С меня хватит, я хочу домой".

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