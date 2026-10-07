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События

"Сколько боли причинила": филиппинка рассказала, как оказалась в тюрьме в Казахстане

Фото: пресс-службе ДУИС , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 23:12 Фото: пресс-службе ДУИС
Из женской колонии в области Абай по амнистии освободили 33-летнюю гражданку Филиппин, приговоренную к трем с половиной годам лишения свободы за кражу. Об этом 7 октября 2026 года рассказали в пресс-службе ДУИС региона, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента, иностранка прибыла в Казахстан на заработки пять лет назад. На Родине ее все это время ждали мать и младшая сестра.

В колонии женщина соблюдала режим, освоила швейное дело и выучила казахский язык. Ее освободили по Закону РК "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан".

Сразу после этого сотрудники миграционной службы приступили к процедуре ее выдворения из страны. Женщина призналась, что пожалела о содеянном, а годы в заключении полностью изменили ее взгляды на жизнь.

"Сегодня для меня особенный день. Я чувствую, что начинаю жизнь заново. Пять лет я не видела своих родных и больше всего сейчас хочу поскорее вернуться домой, обнять маму и сестру. Я очень переживаю за то, сколько боли причинила своей семье и как сильно заставила их волноваться. Когда я уезжала в Казахстан на заработки, я обещала маме, что буду работать, помогать ей и поддерживать нашу семью. Первые три года все складывалось хорошо, но потом моя жизнь резко изменилась, и я оказалась в колонии. За это время я многое переосмыслила. Я поняла, насколько важно ценить свободу, семью и доверие близких. Я благодарна за возможность вернуться домой и начать все сначала. Вернувшись домой, я обязательно найду работу и буду зарабатывать только честным трудом", – поделилась она.

В администрации учреждения подчеркнули, что за время отбывания наказания иностранка проявила себя с положительной стороны и действительно стремилась изменить свою жизнь.

"Мы надеемся, что возвращение домой станет для нее новым началом, а полученные навыки помогут в дальнейшем найти работу и встать на путь самостоятельной жизни", – отметила заместитель начальника учреждения Акмарал Кайранова.

Ранее сообщалось, что транспортная полиция Казахстана усилила контроль за соблюдением миграционного законодательства. Всего с начала 2026 года привлечены к административной ответственности 3 043 иностранца за нарушение миграционного законодательства, из них 2 801 нарушил правила пребывания на территории Казахстана. По решениям судов 837 нарушителей уже выдворены за пределы РК.

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Канат Болысбек
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