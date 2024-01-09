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Особо опасного преступника задержали в Алматинской области

полиция, розыск, Узбекистан Фото: Polisia.kz.
Особо опасного преступника, находящегося в международном розыске, задержали в Алматинской области. Им оказался 54-летний гражданин Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Известно, что мужчина скрывался от правоохранительных органов Узбекистана. В ориентировке стражей порядка соседней страны указано, что мужчина был объявлен в международный розыск за совершение мошенничества. 

"Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Алматинской области задержан гражданин Д., 1969 года рождения, разыскиваемый правоохранительными органами соседней страны. В настоящее время он находится под стражей в изоляторе временного содержания (ИВС) УП Карасайского района", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

8 января 2024 года в пресс-службе полиции Жетысуской области заявили, что подозреваемый в жестоком убийстве двух человек в Талдыкоргане объявлен в розыск. В распространяемом сообщении сказано, что полиция области разыскивает Игоря Балана, 1980 года рождения.

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