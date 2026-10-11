Семейная драма в США: пять человек найдены мертвыми после звонка в полицию

В американском штате Джорджия полиция расследует вероятное убийство и самоубийство, в результате которого погибли пять человек. Трагедия произошла в частном доме на окраине города Дуглас, сообщает Zakon.kz.

Начальник местной полиции Браннен Пруэтт рассказал ABC News, что все погибшие приходятся друг другу взрослыми членами одной семьи. По данным следствия, стрелявший покончил с собой.

Правоохранители прибыли на место происшествия в пятницу поздно вечером по экстренному вызову. В доме была обнаружена тяжело раненая женщина, которую успели доставить в больницу, однако врачи не смогли ее спасти. Позже выяснилось, что незадолго до трагедии она уже обращалась в полицию, жалуясь на мужа, который курил в доме и, по ее словам, "убивал ее дымом".

Это происшествие случилось на фоне другой недавней трагедии в регионе: всего за неделю до этого в городе Виенна, расположенном в часе езды от Дугласа, в результате стрельбы на уличной вечеринке погибли два человека и еще 35 получили ранения.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на поминках и убил мужчину на глазах у толпы.