Семейная драма в США: пять человек найдены мертвыми после звонка в полицию
Начальник местной полиции Браннен Пруэтт рассказал ABC News, что все погибшие приходятся друг другу взрослыми членами одной семьи. По данным следствия, стрелявший покончил с собой.
Правоохранители прибыли на место происшествия в пятницу поздно вечером по экстренному вызову. В доме была обнаружена тяжело раненая женщина, которую успели доставить в больницу, однако врачи не смогли ее спасти. Позже выяснилось, что незадолго до трагедии она уже обращалась в полицию, жалуясь на мужа, который курил в доме и, по ее словам, "убивал ее дымом".
Это происшествие случилось на фоне другой недавней трагедии в регионе: всего за неделю до этого в городе Виенна, расположенном в часе езды от Дугласа, в результате стрельбы на уличной вечеринке погибли два человека и еще 35 получили ранения.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на поминках и убил мужчину на глазах у толпы.