#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
453.93
508.72
5.35
Мир

Неизвестный открыл стрельбу на поминках и убил мужчину на глазах у толпы

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 22:31 Фото: unsplash
Мужчину застрелили на глазах у полусотни человек, включая детей, прямо во время поминальной службы в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

О трагическом происшествии сообщило издание Daily Mirror. Инцидент произошел вечером на перекрестке улиц Брейбрук-стрит и Эрконвальд-стрит в районе Ист-Актон.

Очевидцы услышали серию выстрелов и вызвали полицию. Прибывшие медики пытались спасти 40-летнего Леви Дэвидсона, однако от полученного пулевого ранения в грудь мужчина скончался на месте.

"На момент стрельбы на поминальной службе присутствовало около 50 человек. Полиция пока не произвела ни одного ареста, но ведет активное расследование: изучает записи с камер наблюдения, проводит судебные экспертизы и допрашивает свидетелей", – говорится в сообщении.

Следствие возглавляет старший детектив-инспектор Брайан Хауи. Он выразил соболезнования семье погибшего и призвал всех присутствовавших на мероприятии, а также жителей окрестных улиц передать любые видеозаписи, фото или свидетельства, которые помогут установить личность стрелка.

Ранее сообщалось, что пять лет лишения свободы получил житель Актау за стрельбу в ночном баре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
22:47, 25 марта 2026
Мужчина из ревности жестоко убил супругу на глазах у детей
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
22:53, 09 октября 2026
"Вызывай полицию!": неизвестные окружили мужчину на глазах у беременной жены в Астане
крокодил утащил мужчину под воду на глазах у его отца
23:02, 22 сентября 2025
Крокодил съел взрослого мужчину на глазах пожилого отца в Малайзии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
КХЛ выпустила хайлайт победы &quot;Барыса&quot; над &quot;Авангардом&quot; в Астане
22:00, Сегодня
КХЛ выпустила хайлайт победы "Барыса" над "Авангардом" в Астане
"Атырау" победил "Женис", но по-прежнему находится близко к зоне вылета
21:24, Сегодня
"Атырау" победил "Женис", но по-прежнему находится близко к зоне вылета
&quot;Бёрнли&quot; Дастана Сатпаева разгромил &quot;Уотфорд&quot; в Чемпионшипе
20:53, Сегодня
"Бёрнли" Дастана Сатпаева разгромил "Уотфорд" в Чемпионшипе
Михаил Кравец прокомментировал победу &quot;Барыса&quot; над &quot;Авангардом&quot;
20:15, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу "Барыса" над "Авангардом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: