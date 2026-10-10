Неизвестный открыл стрельбу на поминках и убил мужчину на глазах у толпы

Мужчину застрелили на глазах у полусотни человек, включая детей, прямо во время поминальной службы в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

О трагическом происшествии сообщило издание Daily Mirror. Инцидент произошел вечером на перекрестке улиц Брейбрук-стрит и Эрконвальд-стрит в районе Ист-Актон.

Очевидцы услышали серию выстрелов и вызвали полицию. Прибывшие медики пытались спасти 40-летнего Леви Дэвидсона, однако от полученного пулевого ранения в грудь мужчина скончался на месте.

"На момент стрельбы на поминальной службе присутствовало около 50 человек. Полиция пока не произвела ни одного ареста, но ведет активное расследование: изучает записи с камер наблюдения, проводит судебные экспертизы и допрашивает свидетелей", – говорится в сообщении.

Следствие возглавляет старший детектив-инспектор Брайан Хауи. Он выразил соболезнования семье погибшего и призвал всех присутствовавших на мероприятии, а также жителей окрестных улиц передать любые видеозаписи, фото или свидетельства, которые помогут установить личность стрелка.

Ранее сообщалось, что пять лет лишения свободы получил житель Актау за стрельбу в ночном баре.