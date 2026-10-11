Папа римский обратился к верующим перед операцией

Во время воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане Папа римский Лев XIV заявил, что в ближайшие дни перенесет операцию по удалению узелка в легком, обнаруженного на ранней стадии, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет NBC News.

"Недавно во время медицинских обследований врачи обнаружили у меня локализованный узелок в легком. Он был выявлен на очень ранней стадии и четко локализован", – рассказал 71-летний понтифик.

По рекомендации врачей Лев XIV решил удалить образование хирургическим путем. По данным представителя Ватикана Маттео Бруни, операция запланирована на начало недели, а восстановление после нее может занять около семи дней.

Пока неизвестно, повлияет ли лечение на запланированную на ноябрь поездку понтифика в Уругвай, Аргентину и Перу.

Ранее, в мае 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Папу Римского и пригласил его в Казахстан.