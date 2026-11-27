40-летний житель Сингапура приговорен к шести месяцам тюрьмы за жестокое обращение с ребенком. Отец наказал 10-летнего сына за ложь, заставив его раздеться и спуститься на лифте с восьмого этажа на первый, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, мальчик послушался отца. На одной из видеозаписей заметно, как в лифт зашли две незнакомые женщины и заметили обнаженного ребенка.

После инцидента мужчина отказался сотрудничать с правоохранителями и был арестован. Его отпустили под залог, предупредив о недопустимости жестокого обращения с детьми.

Спустя время он же ударил дочь. Девочку стошнило в аэропорту Чанги. Разозлившись, отец толкнул школьницу, ударил по шее, а затем дал пощечину.

Прокуратура требовала для мужчины девять месяцев тюрьмы, назвав его поступок в отношении сына преднамеренным публичным унижением.

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