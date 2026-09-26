Трагедия на Каспии: церемония прощания с погибшими военнослужащими состоялась в Мангистау

Сегодня, 26 сентября 2026 года, в Мангистауской области прошла церемония прощания с военнослужащими, трагически погибшими во время учений на Каспийском море. Об этом рассказали в пресс-службе акимата региона, сообщает Zakon.kz.

В траурном мероприятии приняли участие аким Мангистау Нурдаулет Килыбай, министр обороны РК Даурен Косанов, председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, депутаты Национального Курултая, члены "Қазақстан Халық Кеңесі", а также известные общественные деятели и сослуживцы.

Участники церемонии выразили искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов. В память о защитниках Отечества был прочитаны молитвы и совершены поминальные обряды.

По поручению главы государства семьям военнослужащих оказывается вся необходимая всесторонняя помощь, включая государственные социальные выплаты, материальная поддержка и полное содействие в организации поминальных мероприятий.

Для аккумуляции средств акиматом Мангистауской области ранее был определен специальный фонд. Все аккумулированные ресурсы будут направлены семьям погибших и пострадавшим на принципах полной адресности и прозрачности, под строгим контролем государственных и правоохранительных органов.

Акимат Мангистауской области выражает глубокие соболезнования семьям, родителям и близким погибших военнослужащих.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

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По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

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После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.