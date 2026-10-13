В Дании учителям разрешат применять "физическую силу" для порядка в школах
Как передает Oxu.Az, об этом заявил министр образования Дании Магнус Хеунике.
Глава ведомства пояснил, что такие меры будут применять, если учащиеся "представляют опасность для себя и окружающих" или "значительно нарушают порядок" в классе. Важно пояснить, что речь не идет о телесных наказаниях.
"Учителя не должны сомневаться в том, что им разрешено делать, когда ситуация обостряется. Ни один преподаватель не должен бояться быть уволенным за предотвращение насилия", – сказал он.
Поводом для законопроекта послужили сообщения об участившихся случаях агрессивного и деструктивного поведения в датских школах.
По данным Датской инспекции труда, более четверти опрошенных педагогов заявили о том, что стали чаще сталкиваться с подобным поведением учеников. Исследование показало, что примерно в каждом пятом классе насилие направлено против учителей.
Ранее мы писали о том, что американскую учительницу обвинили в сексуальных преступлениях против школьника.