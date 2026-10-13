В Дании учителям разрешат применять "физическую силу" для порядка в школах

В Дании рассматривают законопроект, который должен одобрить парламент Дании. Он позволит учителям физически удерживать учеников и выводить учащихся из класса против их воли в определенных ситуациях, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил министр образования Дании Магнус Хеунике.

Глава ведомства пояснил, что такие меры будут применять, если учащиеся "представляют опасность для себя и окружающих" или "значительно нарушают порядок" в классе. Важно пояснить, что речь не идет о телесных наказаниях.

"Учителя не должны сомневаться в том, что им разрешено делать, когда ситуация обостряется. Ни один преподаватель не должен бояться быть уволенным за предотвращение насилия", – сказал он.

Поводом для законопроекта послужили сообщения об участившихся случаях агрессивного и деструктивного поведения в датских школах.

По данным Датской инспекции труда, более четверти опрошенных педагогов заявили о том, что стали чаще сталкиваться с подобным поведением учеников. Исследование показало, что примерно в каждом пятом классе насилие направлено против учителей.

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