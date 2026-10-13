Монету короля по прозвищу "Неготовый" нашли спустя тысячу лет в неожиданном месте

Археологи в Шотландии обнаружили редкую англосаксонскую монету возрастом 1 тысяча лет, на которой изображен король по прозвищу "Неготовый". Находка может пролить свет на древние торговые пути между викингами и Англией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, артефакт нашли во время раскопок в прибрежном районе Нестинг на Шетландских островах. Археологи исследовали доисторические и древнейшие сооружения, которым угрожает эрозия береговой линии, когда наткнулись на уникальную монету.

Монету отчеканили между 991 и 997 годами. На ней изображен английский король Этельред II Неготовый, правивший с 978 по 1013 год. Он вошел в историю безуспешными попытками отразить набеги викингов, из-за чего временно терял трон, но в итоге продержался у власти дольше остальных англосаксонских монархов.

Элинор Грэм, археолог из Университета Абердина, участвовавшая в раскопках, призналась, что это была идеальная поездка.

"Надписи на монете сохранились очень четко, и мы сразу поняли, что в данном контексте это чрезвычайно редкая, фактически уникальная находка", – рассказала она.

По мнению исследователей, монета может указывать на существование древних торговых путей между Шетландом, контролировавшимся викингами, и англосаксонской Англией.

Впрочем, ученые не исключают и версию о том, что ценность попала на острова в результате набега норманнов. Это открытие стало самой северной находкой подобного рода в регионе.

Теперь Шотландское подразделение по учету сокровищ решит вопрос о передаче артефакта в музей, а ученые надеются, что монета пополнит коллекцию Музея и архивов Шетландских островов.

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