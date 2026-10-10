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Мир

Со дна моря подняли 2000-летний перстень с изображением утерянного чуда света

Фото: Министерство туризма и древностей Египта, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 23:20 Фото: Министерство туризма и древностей Египта
Уникальный бронзовый перстень-печать возрастом около 2000 лет с изображением Александрийского маяка подняли со дна Средиземного моря. Об открытии заявило Министерство туризма и древностей Египта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, археологи обнаружили древнее украшение при исследовании затонувших руин Александрии на царском острове Антиродос.

Как отметил генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Хишам Эль-Лити, это первый в истории случай, когда изображение одного из семи чудес Древнего мира нашли именно на перстне-печати, что делает находку поистине эксклюзивной.

"Гравировка на перстне напоминает рисунки маяка, ранее встречавшиеся на монетах II века нашей эры. Согласно историческим сведениям, дворец на острове Антиродос описывал еще греческий географ Страбон во время визита в Египет между 29 и 25 годами до нашей эры. Находка перстня доказывает, что правительственный комплекс продолжал действовать и во II веке нашей эры, возможно, выполняя административные функции по управлению маяком", – говорится в сообщении.

Фото: Министерство туризма и древностей Египта, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 23:20

Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Раскопки проводит совместная миссия Европейского института подводной археологии под руководством Франка Годдио и Департамента подводного наследия Египта. Специалисты исследуют сразу четыре затонувших участка в Восточной гавани Александрии, включая храм Исиды, дворец и Тимониум, связываемый с Марком Антонием.

Помимо перстня, из воды подняли множество ценных артефактов, охватывающих период с IV века до нашей эры по IV век нашей эры. Среди них – предметы быта, амфоры, повседневная керамическая посуда и фрагменты древнего стекла.

После завершения текущего сезона подводных исследований археологическая экспедиция планирует переместиться в залив Абу-Кир для начала новых раскопок.

Ранее женщина случайно нашла зуб доисторического гиганта возрастом 100 тысяч лет.

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Канат Болысбек
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