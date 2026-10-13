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Мир

Мужчины в женских сорочках приехали на "скорой" и вскрыли банкомат за считаные минуты

Банкомат, снятие денег, наличные деньги, наличность , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 23:12 Фото: unsplash
В индийском штате Телангана произошло дерзкое и необычное ограбление банкомата. Неизвестные злоумышленники приехали на место преступления на карете скорой помощи и в женских ночных сорочках, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт телеканала NDTV, инцидент произошел в округе Камаредди. Камеры наблюдения зафиксировали, как около часа ночи к отделению банка подъехала машина скорой помощи. Из нее вышли мужчины, одетые в ночные рубашки и маски.

Вооружившись специальными резаками, грабители вскрыли банкомат, забрали всю наличность и скрылись с места происшествия.

"Поврежденный аппаратно-программный комплекс утром обнаружили местные жители, которые сразу вызвали полицию. Сейчас криминалисты изучают записи с камер и пытаются установить личности подозреваемых, а также отследить маршрут их передвижения", – говорится в сообщении.

Правоохранители также выясняют, была ли используемая машина настоящей каретой скорой помощи или грабители просто замаскировали под нее другой автомобиль, чтобы передвигаться по городу. Точная сумма похищенных средств пока устанавливается сотрудниками банка.

Ранее в индийском городе Меерут женщина вместе с любовником и его приятелем жестоко расправились с мужем, попытавшись выдать убийство за инфаркт.

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Канат Болысбек
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