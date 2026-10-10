Любовник помог девушке избавиться от мужа-тирана

В индийском городе Меерут женщина вместе с любовником и его приятелем жестоко расправилась с мужем, попытавшись выдать убийство за инфаркт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет News 9 Live, трагедия произошла в районе Лохия Нагар. 27-летняя Илма, работавшая визажистом, прожила в браке с 30-летним Талибом четыре года, у пары росла трехлетняя дочь.

В день преступления женщина позвонила старшему брату и заявила, что ее супругу внезапно стало плохо и он скончался во сне. Родственники поверили в естественную смерть и похоронили мужчину.

"Обман раскрылся спустя несколько дней, когда кузен погибшего нашел спрессованный под одеждой телефон Талиба. В переписке с неким Аманом погибший требовал прекратить любые контакты с его женой. Это вызвало подозрения, и под давлением расспросов Илма созналась в содеянном", – говорится в сообщении.

По словам задержанной, муж регулярно избивал ее. После очередного конфликта 28 сентября она позвала к себе любовника Амана с другом. Втроем они жестоко избили Талиба, после чего Аман задушил его, пообещав затем жениться на вдове.

По данным полицейских, в ближайшее время тело погибшего эксгумируют из могилы для проведения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принята окончательная процессуальная мера.

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