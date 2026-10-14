Фантастическое явление в небе удивило жителей США

Под утро 14 октября 2026 года (по Астане) в небе над США появилось странное явление, удивившее жителей нескольких штатов, сообщает Zakon.kz.

Во Флориде, Луизиане, Кентуки, Теннеси, Вирджинии и другие жители наблюдали яркое цветной свечение, меняющее форму от округлой до множества полос.

Люди задались вопросом, что это такое.

Ответ предоставили в НАСА. Оказалось, что это последствия запуска миссии SpaceX на Международную космическую станцию. Явление называют "космическая медуза".

Доцент кафедры физики и астрономии Восточно-Кентуккийского университета Марк Питтс заявил, что то, что было видно в небе, – это выхлопные газы ракеты SpaceX Falcon 9.

"В небе были видны выхлопные газы ракеты SpaceX Falcon Nine, запущенной из Флориды. По мере набора высоты эти ракеты становятся все более заметными на гораздо большей территории планеты, поэтому, в зависимости от направления запуска, их можно увидеть над несколькими штатами", – сказал Питтс.

Эта ракета стала 35-м рейсом компании SpaceX по снабжению Международной космической станции.

"Эта конкретная ракета предназначалась для пополнения запасов на Международной космической станции, поэтому она везет с собой смесь солнечных панелей, запасных инструментов, оборудования и новых экспериментов для проведения того, что часто называют микрогравитацией", – пояснил Питтс.

В небе над Казахстаном тоже заметили светящиеся объекты. Астроном пояснил, что это была сгорающая в атмосфере третья ступень китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-11".