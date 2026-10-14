От лошадей до змей: в церкви США провели необычную церемонию благословения животных

В американском городе Истон, штат Коннектикут, священнослужитель Крис Грир благословил трех лошадей, двух черепах, двух змей и гуся. Церемония прошла в приходе Нотр-Дам в честь 800-летия со дня смерти святого Франциска Ассизского, покровителя животных и экологии, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Diocese of Bridgeport, праздничные мероприятия состоялись и в других католических приходах епархии. Сотни владельцев принесли на благословение кошек, собак, кроликов, уток и других домашних питомцев.

В церкви Святого Льва в Стамфорде в мероприятии приняли участие более 200 человек. Церемония совпала с 65-летием первой мессы в этом приходе. В церкви Святой Екатерины Сиенской в Трамбулле благословение получили даже любимые мягкие игрушки детей, а позже во дворе прихода провели церемонию для настоящих животных.

В приходе Святого Франциска Ассизского в Уэстоне благословение питомцев объединили с ежегодным семейным карнавалом. Собакам и кошкам подарили медальоны на ошейники с надписью "Святой Франциск Ассизский – защитник животных – защити моего питомца".

"Это замечательный способ почтить память великого святого, прославляя творение и выражая благодарность нашим животным-компаньонам", – отметил диакон Рик Скинто, организовавший мероприятие.

Святой Франциск Ассизский, основатель францисканского ордена, умер 3 октября 1226 года. Согласно преданию, он проповедовал не только людям, но и птицам и животным. Папа Лев XIV объявил специальный юбилейный год святого Франциска, который продлится с 10 января 2026 года по 10 января 2027 года.

This video is from the famous Blessing of the Animals, it m 10ceremony at the Cathedral of St. John the Divine in New York. In the clip, a big beautiful brown horse is walking inside the huge cathedral, led by its owners. This is a yearly tradition held in honor of St. Francis of Assisi, the patron saint of animals. People bring their pets - dogs, cats, horses, even small animals inside the church to get blessed. It's a very special and emotional event for animal lovers in New York. — Daniela Gámez (@Dgamez889) October 5, 2026

Ранее были названы большие собаки, которые станут лучшими друзьями для всей семьи.