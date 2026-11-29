В Великобритании кот по кличке Дэйв, которому неофициально запретили появляться в местной аптеке, претендует на звание "Кот года", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro, кот стал настоящей знаменитостью среди жителей деревни Фэрстед в графстве Норфолк. Уже около семи лет он гуляет по окрестностям, заходит в местные магазины и общается с жителями. Он даже сопровождает детей по дроге в школу и обратно. Особенно Дэйв любил посещать аптеку Well Pharmacy, где его появление радовало покупателей.

Однако не все были довольны визитам пушистого. После жалобы одного из посетителей в головной офис аптечной сети сотрудники разместили объявление с просьбой не впускать кота в помещение. Несмотря на запрет, Дэйв время от времени все равно пробирается внутрь.

"О коте заботится Эмма Брок, управляющая соседним магазином. Она приютила его после того, как прежний владелец больше не мог оплачивать ветеринарное лечение. Сейчас у животного даже есть страница в социальных сетях", – сообщает издание.

Кроме того, Дэйв вошел в число номинантов на премию Cat of the Year Award, которую организует британская благотворительная организация. Победителя объявят 17 декабря 2026 года. Ему вручат подарочный набор стоимостью почти 200 фунтов стерлингов (120 тыс. тенге) и сертификат на год ветеринарного обслуживания.

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