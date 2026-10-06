Большие собаки, которые станут лучшими друзьями для всей семьи

Некоторые люди хотели бы завести крупное домашнее животное, но сомневаются из-за страха не сойтись с внешне суровым здоровяком. Однако среди гигантов собачьего мира есть настоящие "добряки", чей характер отличается исключительной мягкостью и привязанностью к человеку, сообщает Zakon.kz.

Кинологи выделяют пять пород, которые, несмотря на свои размеры, известны дружелюбием и ориентацией на человека. Они уверены: при правильном воспитании такие питомцы становятся нежными компаньонами, которые стремятся проводить каждую минуту рядом с семьей.

Ньюфаундленд

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Эту большую пушистую собаку часто называют "няней". Для ньюфаундлендов характерны спокойствие и глубокая преданность владельцам. Дома они предпочитают размеренный ритм жизни, стараясь просто находиться в поле зрения близких.

Но владельцам важно помнить: из-за внушительного веса и физической силы обучение этой породы необходимо начинать с самого раннего возраста, чтобы взрослое животное было управляемым, пишет "Правда".

Сенбернар

Фото: wikimedia

Этот представитель массивных собак тоже ценит тишину и домашний уют. Сенбернары не относятся к гиперактивным породам, им не нужны изматывающие многочасовые забеги. Но такому питомцу необходимо личное пространство, соответствующее его габаритам, тщательный уход за шерстью и последовательное воспитание с первых месяцев жизни.

Ирландский сеттер

Фото: wikimedia

Эта порода обладает более живым и эмоциональным темпераментом. Сеттеры очень общительны и тяжело переносят одиночество. Такая собака станет идеальным выбором для активной семьи, готовой уделять много времени играм и длительным прогулкам. Для них контакт с человеком является базовой потребностью.

Золотистый ретривер

Фото: wikimedia

Ретриверы известны своей феноменальной контактностью и готовностью участвовать в любых делах хозяина. Они легко обучаются и отлично считывают эмоции человека. Главный секрет гармонии с ретривером – регулярные занятия и интеллектуальная нагрузка, без которых собака может заскучать.

Лабрадор-ретривер

Фото: wikimedia

Лабрадоры максимально ориентированы на взаимодействие с людьми. Их добродушие и любовь к совместным играм делают их прекрасными компаньонами. Но нужно учитывать, что у этих собак очень высокий уровень энергии. Воспитание и контроль над эмоциями крайне важны, чтобы природный энтузиазм пса не стал проблемой для окружающих.

Эксперты ранее перечислили породы красивых собак с великолепной шерстью и добрым характером.