В США женщина закопала котят заживо, приняв их за демонов

В американском штате Флорида 37-летнюю Альбу Чавес арестовали после того, как она закопала во дворе нескольких котят. Женщина заявила полицейским, что испугалась животных, поскольку посчитала их демонами из-за окраса, сообщает Zakon.kz.

По данным издания TC Palm, Чавес жила в доме с тремя детьми. Как рассказали дети, 5 октября женщина расправилась с двумя котятами, выбросила их в мусор, а затем достала и закопала во дворе.

Опасаясь за остальных питомцев, дети спрятали трех котят в спальне. Однако позднее обнаружили, что животные исчезли, и обратились в полицию.

Во время разговора с правоохранителями Чавес объяснила, что черный и коричневый окрас котят заставил ее принять их за демонов. По словам женщины, она лишь пыталась защитить себя. Более того, американка сама предложила полицейским найти захороненных животных.

"Если вы хотите найти других котят, вам нужно взять перчатки, лопаты и мешки и пойти со мной", – сказала женщина.

Полицейские начали срочно раскапывать землю. Под слоем грунта они обнаружили двух котят, оба были еще живы. Судьба третьего животного остается неизвестной. Чавес утверждала, что отпустила его, поскольку он был рыжим.

В доме также находились еще восемь кошек. По имеющимся данным, они не пострадали. Дальнейшее общение с задержанной оказалось непростым: во время допросов Чавес начала отвечать на любые вопросы сотрудников полиции пением. Женщину арестовали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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