#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
450.62
504.2
5.36
Мир

В США женщина закопала котят заживо, приняв их за демонов

рыжий котенок, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 20:23 Фото: magnific
В американском штате Флорида 37-летнюю Альбу Чавес арестовали после того, как она закопала во дворе нескольких котят. Женщина заявила полицейским, что испугалась животных, поскольку посчитала их демонами из-за окраса, сообщает Zakon.kz.

По данным издания TC Palm, Чавес жила в доме с тремя детьми. Как рассказали дети, 5 октября женщина расправилась с двумя котятами, выбросила их в мусор, а затем достала и закопала во дворе.

Опасаясь за остальных питомцев, дети спрятали трех котят в спальне. Однако позднее обнаружили, что животные исчезли, и обратились в полицию.

Во время разговора с правоохранителями Чавес объяснила, что черный и коричневый окрас котят заставил ее принять их за демонов. По словам женщины, она лишь пыталась защитить себя. Более того, американка сама предложила полицейским найти захороненных животных.

"Если вы хотите найти других котят, вам нужно взять перчатки, лопаты и мешки и пойти со мной", – сказала женщина.

Полицейские начали срочно раскапывать землю. Под слоем грунта они обнаружили двух котят, оба были еще живы. Судьба третьего животного остается неизвестной. Чавес утверждала, что отпустила его, поскольку он был рыжим.

В доме также находились еще восемь кошек. По имеющимся данным, они не пострадали. Дальнейшее общение с задержанной оказалось непростым: во время допросов Чавес начала отвечать на любые вопросы сотрудников полиции пением. Женщину арестовали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали, что в церкви США провели необычную церемонию благословения животных.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
Читайте также
в США вынесли приговор мужу за то, что он закопал заживо свою жену
01:56, 03 мая 2024
Американец заживо закопал раненую жену, но ей удалось выжить
педагога обвинили в растлении мальчиков
01:23, 18 июля 2025
Заманивал к себе под предлогом занятий: в США учителя подозревают в педофилии
Женщина, Дженифер Лопес
04:21, 18 сентября 2026
Двойника Дженнифер Лопес арестовали: фото женщины завирусилось в сети
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Каспий&quot;
21:09, Сегодня
Главный тренер "Иртыша" Шойтымов поделился впечатлениями после матча КПЛ с "Астаной"
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
20:55, Сегодня
"Елимай" одержал победу над "Атырау" в матче КПЛ
Фото: ФК &quot;Насаф&quot;
20:40, Сегодня
"Насаф" уступил клубу из ОАЭ в Лиге чемпионов АФК 2
Фото: ФК &quot;Балтика&quot;
20:24, Сегодня
"Крылья Советов" без Чеснокова проиграли "Балтике" в Кубке России
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: