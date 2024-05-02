Американец заживо закопал раненую жену, но ей удалось выжить

В США вынесли приговор 54-летний Че Ген Ану из штата Вашингтон, который избил жену, закопал ее заживо и обвинил в этом лекарства. Его приговорили к 13 годам тюрьмы и запретил общаться с супругой и детьми, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации New York Post, подозреваемого арестовали в 2022 году. Тогда он жестоко избил и ударил ножом жену. Женщина успела вызвать полицию с помощью умных часов, прежде чем муж связал ее клейкой лентой, погрузил в машину и вывез в лес. Там он закопал жену в неглубокую яму и уехал. Она провела 12 часов в земле, однако выжила и сумела выбраться.

Отмечается, что в марте Ан признал себя виновным в покушении. Адвокат мужчины заявил, что тот страдал от посттравматического стрессового расстройства и принимал "слишком много лекарств", которые повлияли на его поведение. При этом сам обвиняемый сказал, что "каждый день просыпается с чувством сожаления и раскаяния".

На суде пострадавшая заявила, что она с детьми до сих пор живет в состоянии постоянного страха. Женщина также добавила, что муж нанес ей психологические и физические травмы, с которыми ей придется мириться до конца дней.

Ранее сообщалось, что 2 мая 2024 года, суд объявил об окончании громкого судебного следствия по делу об убийстве Салтанат Нукеновой и переходе к прениям сторон. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов.

Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости. Также адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде и заявила, что вина Бишимбаева и Байжанова в совершенном преступлении полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами.