Таинственный гость проник в гараж и спрятался от полиции: развязка оказалась неожиданной
Фото: magnific.com
В американском штате Флорида полицейские прибыли на вызов о проникновении в гараж, но вместо злоумышленника обнаружили сбежавшую свинью, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание UPI со ссылкой на полицию города Касселберри, о незваном госте в гараже заявил местный житель. Прибыв на место, правоохранители нашли "подозреваемого", который прятался в гараже у соседей.
Незваным гостем оказалась свинья по кличке Бейкон, сбежавшая со своего участка. Как выяснилось, животное искало не неприятностей, а всего лишь ночной перекус.
"Обвинения предъявлены не были, а Бейкон отделался предупреждением", – пошутили полицейские в соцсетях.
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