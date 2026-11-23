В американском штате Флорида полицейские прибыли на вызов о проникновении в гараж, но вместо злоумышленника обнаружили сбежавшую свинью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание UPI со ссылкой на полицию города Касселберри, о незваном госте в гараже заявил местный житель. Прибыв на место, правоохранители нашли "подозреваемого", который прятался в гараже у соседей.

Незваным гостем оказалась свинья по кличке Бейкон, сбежавшая со своего участка. Как выяснилось, животное искало не неприятностей, а всего лишь ночной перекус.

"Обвинения предъявлены не были, а Бейкон отделался предупреждением", – пошутили полицейские в соцсетях.

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