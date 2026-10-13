В прессу попали данные о давлении США на руководство Украины
По данным CNN, предупреждения Госдепартамента и Пентагона были направлены в выходные дни официальным лицам в Украине и Европе, включая сообщения от американских военных непосредственно украинским командирам.
Американские переговорщики заверили украинскую сторону, что Соединенные Штаты являются надежным партнером, поставляющим боеприпасы и разведывательную информацию, поэтому Украине не следует предпринимать действия, которые нанесут ущерб американским потребителям.
Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что США пригрозили сократить обмен разведывательной информацией.
Газета Financial Times первой сообщила об этом.
Угрозы прозвучали на фоне возмущения президента Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского из-за нападений на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Трамп давно обвиняет в росте мировых цен на дизельное топливо конфликт между Россией и Украиной и требует от обеих сторон прекратить нападения на энергетические объекты. Высокие цены также усугубились столкновениями между США и Ираном.
Ранее выяснилось, кто может заменить Зеленского, если выборы состоятся.