В прессу попали данные о давлении США на руководство Украины

Администрация Трампа предупредила Украину и ее союзников в Европе, что США приостановят обмен разведывательной информацией и закупки американского оружия для Украины, если Киев не прекратит удары по российским энергетическим объектам, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, предупреждения Госдепартамента и Пентагона были направлены в выходные дни официальным лицам в Украине и Европе, включая сообщения от американских военных непосредственно украинским командирам.

Американские переговорщики заверили украинскую сторону, что Соединенные Штаты являются надежным партнером, поставляющим боеприпасы и разведывательную информацию, поэтому Украине не следует предпринимать действия, которые нанесут ущерб американским потребителям.

Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что США пригрозили сократить обмен разведывательной информацией.

Газета Financial Times первой сообщила об этом.

Угрозы прозвучали на фоне возмущения президента Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского из-за нападений на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Трамп давно обвиняет в росте мировых цен на дизельное топливо конфликт между Россией и Украиной и требует от обеих сторон прекратить нападения на энергетические объекты. Высокие цены также усугубились столкновениями между США и Ираном.

Ранее выяснилось, кто может заменить Зеленского, если выборы состоятся.