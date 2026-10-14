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Мир

"Американская история ужасов": внешность нового посла Трампа вызвала обсуждение в Сети

Барбера Торнхилл, посол Госдепартамента по особым поручениям в сфере борьбы с торговлей людьми и мониторинга, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 04:57 Фото: X/Assistant Secretary Riley Barnes
Администрация президента США Дональда Трампа назначила Барберу Торнхилл послом Госдепартамента по особым поручениям в сфере борьбы с торговлей людьми и мониторинга, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, об этом написал помощник американского госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс в соцсети X.

Согласно информации, на этом посту Торнхилл будет координировать международные усилия по предотвращению торговли людьми, защите пострадавших и привлечению виновных к ответственности.

В ее обязанности также войдут оценка политики других стран в этой сфере и развитие сотрудничества с зарубежными партнерами и профильными ведомствами.

На фото Торнхилл, которые представил Белый, она предстала в синем наряде и жемчужном колье. При этом она позировала перед камерами с легкой небрежной прической и нюдовой помадой на губах.

Пользователи удивились внешности госслужащей и принялись обсуждать ее в комментариях под постом:

  • Пластика является условием для попадания в администрацию Трампа;
  • Мы живем в настоящей "американской истории ужасов";
  • Как-то рано они начали показывать свои наряды на Хеллоуин;
  • С какой она планеты?

Ранее мы писали о том, что представителя Турции признали самым красивым мужчиной мира.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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