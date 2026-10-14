"Американская история ужасов": внешность нового посла Трампа вызвала обсуждение в Сети
Как передает Oxu.Az, об этом написал помощник американского госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс в соцсети X.
Согласно информации, на этом посту Торнхилл будет координировать международные усилия по предотвращению торговли людьми, защите пострадавших и привлечению виновных к ответственности.
Ambassador Thornhill, welcome to the team. I’m proud to have such a dedicated leader join us as Ambassador-at-Large to Monitor and Combat Trafficking in Persons. Human trafficking is a grave human rights issue and a transnational crime exploiting men, women, and children for profit. We will continue to go after traffickers, protect survivors, and deliver justice for the American people.— Assistant Secretary Riley Barnes (@StateDRL) October 13, 2026
В ее обязанности также войдут оценка политики других стран в этой сфере и развитие сотрудничества с зарубежными партнерами и профильными ведомствами.
На фото Торнхилл, которые представил Белый, она предстала в синем наряде и жемчужном колье. При этом она позировала перед камерами с легкой небрежной прической и нюдовой помадой на губах.
Пользователи удивились внешности госслужащей и принялись обсуждать ее в комментариях под постом:
- Пластика является условием для попадания в администрацию Трампа;
- Мы живем в настоящей "американской истории ужасов";
- Как-то рано они начали показывать свои наряды на Хеллоуин;
- С какой она планеты?
Ранее мы писали о том, что представителя Турции признали самым красивым мужчиной мира.